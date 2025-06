L' operazione Usa | il decollo dei caccia strategici poi 12 super bombe su Fordow e Natanz Su Isfahan raffica di missili cruise

In un audace gesto di forza, gli Stati Uniti hanno utilizzato caccia strategici e una raffica di missili cruise per colpire i siti nucleari di Fordow e Natanz in Iran, con le bombe GBU-57 su Isfahan. Un'operazione che ha suscitato scalpore e tensione internazionale, lasciando il mondo in attesa delle conseguenze di questa escalation. La domanda ora è: quali ripercussioni avrà questa decisione sulla stabilità globale?

Il presidente degli Stati Uniti ha fatto sganciare le bombe GBU-57 contro il sito di Fordow: «Cancellato dalla faccia della Terra». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - L'operazione Usa: il decollo dei caccia strategici, poi 12 super bombe su Fordow e Natanz. Su Isfahan raffica di missili cruise

In questa notizia si parla di: fordow - bombe - operazione - decollo

Gli Stati Uniti attaccano i siti nucleari iraniani | Trump: "Sganciate bombe anche su Fordow" - In un'escalation senza precedenti, gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi mirati contro i siti nucleari iraniani, tra cui la centrale di Fordow.

Armi, cocaina e bombe artigianali nel frigorifero: l’operazione della Guardia di Finanza. Quattro persone arrestate a Velletri - Un'operazione della Guardia di Finanza ha rivelato un vasto arsenale di armi e cocaina custodito in un frigorifero a Velletri, vicino Roma.

LE «DUE SETTIMANE» PER LA DECISIONE: TRUMP VAGLIA I PIANI E ASPETTA GINEVRA L’incognita forze speciali per l’assalto al sito di Fordow. Escluso un conflitto prolungato, ma sono da mettere in conto rappresaglie sulle basi americane. Per la scelta Vai su Facebook

Medio Oriente, gli Usa hanno attaccato l’Iran: «Completamente distrutti» tre siti nucleari. Missili su Tel Aviv e Haifa; I bombardieri B-2, la pioggia super-bombe bunker buster e l'attacco a sorpresa: l'operazione Usa in 3 fasi contro i siti nucleari iraniani - Video.

Iran, su Fordow sganciate 6 bombe bunker buster. Attacco Usa in 4 fasi, cosa sappiamo - Nella notte tra il 21 e il 22 giugno, gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco coordinato contro tre siti nucleari iraniani - msn.com scrive

Il sito nucleare di Fordow prima del bombardamento Usa - Le immagini satellitari del 19 e 20 giugno mostrano l'impianto nucleare iraniano di Fordow, prima che le forze statunitensi colpissero il sito sabato (21 giugno). Come scrive informazione.it