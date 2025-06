L’Onu avverte | la guerra tra Israele e Iran può provocare una nuova crisi migratoria

La crescente tensione tra Israele e Iran rischia di scatenare una nuova crisi migratoria, con migliaia di civili in fuga dalle aree colpite dalla violenza. L’allarme lanciato dall’UNHCR e dai leader mondiali evidenzia l’urgenza di interventi per fronteggiare questa emergenza umanitaria. In un contesto già fragile, è fondamentale agire subito per prevenire un impatto globale che potrebbe aggravare ulteriormente la crisi. La pace, più che mai, è una priorità imprescindibile.

Tra le conseguenze nefaste della guerra in Medio Oriente tra Israele e Iran c’è anche la possibilitĂ che il conflitto inneschi una nuova crisi migratoria. La spirale di violenza dell’ultima settimana sta infatti spingendo migliaia di persone a fuggire dalle cittĂ sotto attacco. L’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (Unchr) si è unito al Segretario Generale dell’Onu e ad altri leader internazionali nel chiedere un’urgente de-escalation del conflitto, che sta giĂ causando significativi spostamenti di popolazione in entrambi i paesi. L’Unchr avverte che “un’ulteriore escalation potrebbe aggravare una situazione giĂ critica in una regione che ospita milioni di rifugiati e sfollati interni”. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - L’Onu avverte: la guerra tra Israele e Iran può provocare una nuova crisi migratoria

In questa notizia si parla di: guerra - israele - iran - crisi

Tra Guerra e Transizione: Reza Pahlavi, l’Erede dello Scià di Persia ed il Futuro dell’Iran nella Crisi con Israele. - Tra guerra e transizione, Reza Pahlavi si affaccia come protagonista di un futuro incerto per l’Iran e la regione.

Crisi Israele - USA - Iran: il GP d’Azerbaijan è a rischio? Con i venti di guerra che spirano tra Israele e Iran il GP azero, per motivi di sicurezza, potrebbe subire delle ripercussioni serie. Imola alla finestra? #IranIsraelConflict #F1 https://formulacritica.it/crisi-israe Vai su X

L'Iran, il digitale e il rock: un mix esplosivo di attualitĂ ! Dalla guerra Israele-Iran all'intelligenza artificiale, passando per la crisi demografica e la musica rock. Scopri le opinioni di esperti come l'On. Lucia Annunziata e Alessio Butti . Ascolta la puntata http Vai su Facebook

Guerra Israele-Iran, bombe Usa sull'Iran: Devastato programma nucleare di Teheran. LIVE; Guerra Israele-Iran: l'opposizione iraniana riuscirà a rovesciare il regime?; Speciale | Gli Stati Uniti hanno attaccato l’Iran: la guerra si allarga?.

Guerra Iran-Israele-Usa, Meloni: «L’Italia continuerà per il tavolo negoziale tra le parti” - La presidente: «Ho convocato d’urgenza e presieduto questa mattina una conferenza telefonica tra componenti del governo e vertici dell’intelligence» ... lasicilia.it scrive

Guerra Israele-Iran, Usa attaccano siti nucleari. Trump: "Ora pace". Raid su Israele. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele- Scrive tg24.sky.it