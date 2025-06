longiano al kiosko il recital musical teatrale dedicato a lucio dalla

Non perdete l’occasione di immergervi nell’universo di Lucio Dalla con il recital musicale-teatrale “La sera dei miracoli - Ti racconto Lucio Dalla”, un evento imperdibile a Longiano. La produzione della Ctm Academy di Gatteo trasporterà il pubblico tra musica dal vivo e affascinanti aneddoti sulla vita del grande artista bolognese. Appuntamento stasera alle 21 al Kiosko di piazza Tre Martiri, per un’emozionante serata all’insegna della musica e della memoria.

’La sera dei miracoli - Ti racconto Lucio Dalla’. Il recital musical-teatrale dedicato al grande artista bolognese approda a Longiano. La produzione è della Ctm Academy - scuola canto, musica, teatro di Gatteo. L’appuntamento è per stasera, alle 21, al Kiosko di piazza Tre Martiri. Durante la serata si alterneranno canzoni eseguite dal vivo e aneddoti sulla vita del cantautore. L’appuntamento fa parte del cartellone estivo della storica attività di piazza Tre Martiri. Dice il titolare Andrea Miano: "Il Kiosko negli ultimi anni, è diventato un punto di riferimento per eventi musicali live. Dieci, in totale, le date che proponiamo nel corso dell’estate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it