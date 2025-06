Longhi scomoda i grandi della Juve | Yildiz sulle loro orme Spettacolo puro nel 4-1 contro il Wydad

Bruno Longhi mette in luce il talento di Kenan Yildiz, paragonandolo ai grandi della storia bianconera come Sivori e Del Piero. Dopo la brillante vittoria 4-1 contro il Wydad a Filadelfia, il commentatore elogio il giovane talento, che si sta affermando come il nuovo spettacolo sulla scena. La Juventus dimostra ancora una volta di saper scoprire e valorizzare i futuri campioni, confermando il suo ruolo di protagonista nel calcio internazionale.

Longhi scomoda i grandi della Juve: «Yildiz sulle loro orme». Il commento su X da parte del giornalista. Cosa ha scritto. Su X, Bruno Longhi ha esaltato così Kenan Yildiz. Il commento dopo Juve Wydad e la vittoria dei bianconeri. LONGHI – «Yildiz sulle orme dei grandi creativi della Juventus: Sivori, Del Piero, Dybala, Zidane. A Filadelfia è spettacolo puro nel 4-1 contro il Wydad di Casablanca. Nella fretta, parlando di Yildiz e citando i grandi fantasisti della Juventus ho dimenticato MICHEL PLATINI. Disattenzione imperdonabile!». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Longhi “scomoda” i grandi della Juve: «Yildiz sulle loro orme. Spettacolo puro nel 4-1 contro il Wydad»

