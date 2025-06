Locatelli | Gattuso? È l' allenatore giusto Mi ha chiamato | ecco cosa mi ha detto

Manuel Locatelli, capitano della Juventus, ha rilasciato parole importanti sulla recente scelta di affidare a Gennaro Gattuso la guida tecnica dell’Italia, in un momento cruciale per la qualificazione ai Mondiali. Un segnale di fiducia e determinazione per affrontare sfide delicate e rilanciare il nostro calcio. Ma cosa ha detto esattamente? E come questa decisione influenzerà il cammino della Nazionale? Scopriamolo insieme.

Il capitano della Juventus, Manuel Locatelli, ha parlato della scelta di affidare la panchina dell’Italia a Gennaro Gattuso dopo l’addio di Luciano Spalletti ed in vista del difficile percorso per la qualificazione al prossimo Mondiale (dal nostro inviato negli Usa Filippo Cornacchia). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Locatelli: "Gattuso? È l'allenatore giusto. Mi ha chiamato: ecco cosa mi ha detto"

