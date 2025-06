Locatelli festeggia i tre punti | il messaggio social del capitano dopo Juve Wydad infiamma i tifosi – FOTO

La Juventus vola agli ottavi di finale del Mondiale per Club grazie a una vittoria travolgente contro il Wydad. Manuel Locatelli, tornato in campo con grinta, celebra sui social il successo che porta i bianconeri un passo più vicini alla gloria internazionale. Il suo messaggio infiamma i tifosi, pronti a sostenere la squadra nella sfida contro il Manchester City. La passione juventina non si ferma: ora, si guarda avanti, verso nuove imprese.

Locatelli festeggia i tre punti: il messaggio social del capitano della Juventus dopo il successo sul Wydad – FOTO. La Juve vola agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Buona anche la seconda per i bianconeri che hanno superato 4-1 il Wydad, ora la squadra di Tudor attende il Manchester City. È tornato in campo dopo gli acciacchi fisici Manuel Locatelli. Ecco il messaggio social del capitano. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Locatelli (@locamanuel73) LOCATELLI – «Vittoria, gruppo e sensazioni positive: che bello tornare! Fino Alla Fine». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli festeggia i tre punti: il messaggio social del capitano dopo Juve Wydad infiamma i tifosi – FOTO

