Locatelli | Danilo ha la Juve nel dna Non mi stupirebbe un suo ritorno

Il cuore bianconero batte forte in Manuel Locatelli, che ha espresso grande ammirazione per Danilo, il capitano ora al Flamengo. La sua parole aprono uno spiraglio intrigante su un possibile ritorno a Torino, alimentando le speranze dei tifosi juventini. In un mondo di sogni e ambizioni, nulla è impossibile: il futuro di Danilo potrebbe riservarci ancora sorprendenti ritorni.

Il capitano della Juventus Manuel Locatelli ha elogiato l’ex compagno Danilo, ora al Flamengo, e ha parlato di un suo possibile ritorno a Torino (dal nostro inviato negli Usa Filippo Cornacchia). 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Locatelli: "Danilo ha la Juve nel dna. Non mi stupirebbe un suo ritorno"

In questa notizia si parla di: locatelli - danilo - ritorno - juve

Ultimissime Juve LIVE: ufficiale il riscatto di Kalulu, niente ritorno per Tognozzi. Le novità sulle condizioni di Koopmeiners e Locatelli - Benvenuti alle ultime notizie in tempo reale sulla Juventus! Dai dettagli sul riscatto di Kalulu, alle novità sulle condizioni di Koopmeiners e Locatelli, rimanere aggiornati è fondamentale per vivere ogni momento bianconero con chiarezza e passione.

Locatelli a DAZN: «Quello che ho ricevuto da Chiellini, Bonucci e Danilo ora lo devo trasmettere. Tudor ha il DNA Juve, Yildiz va tenuto stretto. Vi svelo questo su Thuram» - Manuel Locatelli, capitano della Juventus, si prepara con determinazione alla sfida contro il Wydad Casablanca, svelando i messaggi ricevuti da Chiellini, Bonucci e Danilo e condividendo le sue sensazioni sul recupero.

Danilo:"Wesley? è da Juve , Locatelli con il rigore di Venezia si è dimostrato un vero capitano" ? https://ow.ly/2lhj50WeoeF Vai su X

L'ex Juventus Hans Nicolussi Caviglia, ceduto la scorsa estate al Venezia, stende Conceicao in area di rigore! Nessun dubbio per l'arbitro Colombo e per la sala Var: penalty pesantissimo per i bianconeri trasformato da capitan Locatelli La squadra di Tud Vai su Facebook

Locatelli: Danilo ha la Juve nel dna. Non mi stupirebbe un suo ritorno; Danilo a La Stampa: 'La Juventus mi emoziona sempre. Ho sentito Locatelli, consiglio Wesley'; Locatelli e l’addio di Danilo: “Io tifoso Juve da sempre, la fascia…”.

Juve, Danilo torna a parlare del suo addio: «Nella vita succedono delle cose, ma sarò per sempre bianconero. Ho sentito Locatelli e…» - Queste le dichiarazioni dell’ex capitano dei bianconeri intervistato da La Stampa Impegnato nel Mondiale per Club con il Flamengo, con cui è andato a segno ... Come scrive calcionews24.com

Danilo torna sull’addio alla Juve: «Nella vita succedono delle cose ma sarò per sempre bianconero. Ho sentito Locatelli e…» - Danilo torna sull’addio alla Juve: «Nella vita succedono delle cose ma sarò per sempre bianconero». Scrive juventusnews24.com