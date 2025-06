Lo storico ristorante rinasce | dopo Forlì e Cesena arrivano anche a Ravenna le pizze ' popolari' dei due fratelli forlivesi

Dopo il successo a Forlì e Cesena, i fratelli Roberto e Alessandro portano la loro amata tradizione anche a Ravenna, con il nuovo ristorante 'Margherite - Pizze Popolari'. Un viaggio nel passato della pizza, rivisitato con semplicità e genuinità, proprio come si gustava 40 anni fa. Preparati a riscoprire il piacere di una pietanza senza fronzoli, irresistibile come allora: il meglio della cucina popolare italiana arriva a Ravenna, pronto a conquistare i palati più esigenti.

Un gusto semplice, popolare che vuole rimandare alla semplicità della pizza come si mangiava 40 anni fa, un piatto a cui nessuno sa dire di no. I forni di 'Margherite - Pizze Popolari' si accendono anche a Ravenna, dove nei prossimi mesi inaugurerà il locale dei due forlivesi Roberto e Alessandro. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Lo storico ristorante rinasce: dopo Forlì e Cesena arrivano anche a Ravenna le pizze 'popolari' dei due fratelli forlivesi

In questa notizia si parla di: ravenna - pizze - popolari - forlivesi

Poggioreale, controlli dei Carabinieri nelle palazzine popolari - A Poggioreale, i carabinieri intensificano i controlli nelle palazzine popolari del “Connolo” per contrastare il traffico di droga.

Mondo del basket in lutto: morto l'ex Ravenna Gianluca Alni - Il mondo del basket piange la scomparsa di Gianluca Alni, ex giocatore del Basket Ravenna. La società giallorossa esprime profondo cordoglio per la perdita di un grande sostenitore, che ha continuato a supportare il team anche dopo il ritiro, dimostrando un amore incondizionato per il club e la comunità.

Le pizze 'popolari' riempiono il nuovo locale ogni sera, al lavoro una decina di giovani: Successo oltre le aspettative; Dopo la chiusura di Eataly aprono una pizzeria. Non gourmet, la nostra è una pizza filo-romagnola.

Rifiuti Ravenna, cassonetti pieni. Li portano tutti i forlivesi - In pratica i forlivesi (città e comuni limitrofi a eccezione di Santa Sofia e Premilcuore) dal ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Anche gli agricoltori forlivesi si mobilitano per protestare al porto di Ravenna - In questa occasione abbiamo scelto il porto di Ravenna perché è insieme a quello di Ancona, Genova, Foggia e Livorno uno dei più importanti per l’importazione di sementi e alimenti che ci ... Riporta forlitoday.it