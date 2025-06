Lo sponsor del club di Liga sorprende tutti | è proprio lì – VIDEO

In un gesto di grande impatto e innovazione, il Leganés ha trasformato i pantaloncini dei suoi giocatori in un potente strumento di sensibilizzazione contro il cancro ai testicoli. Con un'idea brillante e coraggiosa, la squadra ha ottenuto oltre 2 milioni di clic, portando un messaggio fondamentale a milioni di tifosi. Un esempio di come il calcio possa unire passione e solidarietà in modo sorprendente e memorabile.

Una campagna geniale: il Leganés mostra il logo contro il cancro ai testicoli sui pantaloncini, ottenendo oltre 2 milioni di clic Un’idea geniale, un gesto coraggioso, un successo planetario. La Testicular Cancer Society ha trovato il modo più inaspettato e brillante per sensibilizzare gli uomini sul cancro ai testicoli. Il loro logo, inequivocabile, è stato esposto in bella vista nientemeno che sul cavallo dei pantaloncini dei giocatori del Leganés durante la partita contro il Barcellona, all’inizio di aprile. E i risultati? Sbalorditivi: oltre 2 milioni di visitatori sul loro sito web dopo la partita. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Lo sponsor del club di Liga sorprende tutti: è proprio lì – VIDEO

