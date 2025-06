lo sfregio della tela agli uffizi e lo sciopero dei lavoratori al louvre due facce della stessa medaglia

Lo sfregio alla tela degli Uffizi e lo sciopero dei lavoratori al Louvre sono due facce della stessa medaglia, testimonianze di una tensione crescente tra tutela del patrimonio e diritti dei custodi. La vicenda del selfie finito male, con il quadro di Gabbiani, mette in discussione le versioni ufficiali e accende un dibattito sulla responsabilità e i rischi legati alla fruizione dell’arte. Ma quanto possiamo fidarci delle notizie che ci vengono propinate?

Abbiamo letto tutti la notizia del visitatore degli uffizi che per farsi un selfie è inciampato e ha squarciato la tela di Anton Domenico Gabbiani, ritratto di Ferdinando de' Medici, opera del '600. Notizia stata affiancata ovunque dal video incriminante, video che però fa mettere in dubbio la veridicità della notizia ufficiale, ovvero di un selfie finito male. Di telefoni non c'è traccia, sicuramente un turista troppo vicino al quadro, ma non di certo per via di un selfie. Questa notizia ci dice tantissime cose, non è la prima volta che si verificano situazioni del genere agli uffizi, la colpa, in parte anche giustamente, finisce sul visitatore, ma non ci si chiede mai cosa abbia fatto il luogo stesso, gli Uffizi, per tutelare l'opera ed evitare che si verifichino situazioni del genere.