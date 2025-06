L’Nba è il torneo più ricco del mondo perché in finale ci vanno la 21esima e la 22esima squadra

L'NBA 2023 si conferma il torneo più ricco e competitivo al mondo, culminando in una finale inaspettata tra la 21ª e la 22ª squadra. La sfida tra Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers, caratterizzata da difese asfissiante e attacchi stellari come quelli di Shai Gilgeous-Alexander e Tyrese Haliburton, ha regalato un emozionante gara7, raro e memorabile. Un vero spettacolo di talento e determinazione che conferma perché l’NBA sia il massimo palco del basket mondiale.

La difesa asfissiante degli Oklahoma City Thunder e l'attacco degli Indiana Pacers. I talenti Shai Gilgeous-Alexander per i Thunder e Tyrese Haliburton per i Pacers, "uomini franchigia" e decisivi per le sorti delle rispettive squadre. Una serie arrivata a gara7 considerata evento raro che non succedeva dal 2016. E ancora il "winner-takes-all", dove ogni possesso, ogni canestro e ogni errore ha un peso enorme. Pressione altissima con la possibilità di scrivere la storia o di vivere rimpianti. Tutto in una notte, questa notte, per il titolo Nba.

