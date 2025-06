Livorno ruba un cellulare alla spiaggia dell' Accademia e scappa | denunciato

A Livorno, un episodio che mette in luce l'importanza della sicurezza nelle nostre spiagge. Due persone sono state denunciate dopo aver tentato di scappare con un cellulare dalla spiaggia dell'Accademia, uno dei quali irregolare sul territorio italiano e trasferito in un centro di accoglienza. Un'operazione tempestiva della polizia ha assicurato che la legalità tornasse a prevalere, dimostrando ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel proteggere i cittadini e i visitatori.

Due denunciati di cui uno risultato irregolare sul territorio italiano e per questo accompagnato al centro di accoglienza di Ponte San Gervasio. Questo il bilancio di un'operazione della polizia avvenuta nei giorni scorsi. Intorno alle 14.30 del 20 giugno, al 112 è arrivata una segnalazione di un. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Livorno, ruba un cellulare alla spiaggia dell'Accademia e scappa: denunciato

