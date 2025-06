Livorno maltrattamenti nei confronti dell' ex compagna | 37enne arrestato in piazza della Repubblica

Una vicenda che scuote la città di Livorno: un uomo di 37 anni, gravemente indiziato di maltrattamenti e reati contro l'ex compagna, è stato arrestato in pieno centro, dimostrando ancora una volta l'importanza di proteggere le vittime di violenza domestica. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine ha assicurato alla giustizia un soggetto pericoloso, rafforzando il nostro impegno a contrastare ogni forma di abuso e a garantire sicurezza e rispetto per tutti.

I carabinieri di Livorno hanno dato esecuzione all'ordinanza emessa dal Tribunale, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 37enne origine di origine nordafricana gravemente indiziato di reati contro la persona perpetrati anche nei confronti dell'ex. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Livorno, maltrattamenti nei confronti dell'ex compagna: 37enne arrestato in piazza della Repubblica

In questa notizia si parla di: confronti - livorno - 37enne - maltrattamenti

