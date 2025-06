LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | Marc Marquez vince ancora sul podio Di Giannantonio 4° Bagnaia

Il Gran Premio d'Italia 2025 di MotoGP ha regalato emozioni straordinarie e sorprese mozzafiato. Marc Marquez conquista ancora una volta il podio, confermando il suo dominio e allungando nel mondiale, mentre Bagnaia fatica a mantenere il passo. L'agonismo si accende su ogni curva, con aggiornamenti in tempo reale e momenti da non perdere. Restate con noi: la corsa verso la gloria continua!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.49 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 14.47 Marc Marquez allunga nel Mondiale a +40 sul fratello Alex, mentre Bagnaia sprofonda addirittura a 110 punti dalla vetta. Quinto successo dell’anno nelle gare lunghe per Marc Marquez, che raggiunge quota 93 vittorie in carriera nel Motomondiale (67 in MotoGP). Alle spalle dei fratelli Marquez troviamo ben quattro italiani, con Bezzecchi 5° e Morbidelli 6°. Completano la top10 Raul Fernandez con Aprilia, le KTM ufficiali di Acosta e Binder, l’Aprilia di Ai Ogura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2025 in DIRETTA: Marc Marquez vince ancora, sul podio Di Giannantonio. 4° Bagnaia

