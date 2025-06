LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | comincia il warm-up!

Benvenuti al live del GP Italia 2025 di MotoGP! La tensione si fa palpabile mentre i piloti scaldano i motori e si preparano a sfidarsi sul circuito. Con aggiornamenti in tempo reale e analisi dettagliate, vivrete ogni momento di questa emozionante giornata di gara. Restate con noi e scoprite chi conquisterà il podio, perché la corsa è appena cominciata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 minuto: sessione particolare per Bagnaia che non ha spinto. Diciottesimo posto per lui. -2 minuti: Marco Bezzecchi si prende la testa della classifica: 1:45.857 per lui, poi Marquez a +0.101 e Fabio Di Giannantonio (+0.204).  -3 minuti: eccolo Marquez! Lo spagnolo segna 1:45.958, poi Bezzecchi a +0.356, quindi Acosta (+0.297).Bagnaia diciottesimo. -4 minuti: Vinales resta leader con 1:46.514 piazzandosi davanti a Fabio Di Giannantonio, secondo a +0.555. Quindi Alex Marquez. Non spinge Marc -5 minuti: arriva Maverick Vinales! Primo tempo per lui che segna 1:47. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2025 in DIRETTA: comincia il warm-up!

In questa notizia si parla di: diretta - motogp - italia - comincia

LIVE MotoGP, GP Italia 2025 in DIRETTA: si comincia con la FP1! Bagnaia in cerca di feeling - Il Gran Premio di Italia 2025 si accende con emozioni e adrenalina fin dalle prime sessioni di prove libere.

LIVE MotoGP, GP Italia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi svetta nella FP1, Bagnaia comincia bene. Marc Marquez gestisce - Vivi l’adrenalina del GP Italia 2025 di MotoGP in diretta! Bezzecchi domina la FP1, Bagnaia inizia alla grande e Marquez gestisce con maestria.

Roland Garros 2025, dove vedere la finale di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz: ufficiale la diretta tv anche in chiaro. L'orario e tutte le informazioni Vai su Facebook

MotoGP Italia, Marquez vince la gara sprint al Mugello: super rimonta, Bagnaia si accontenta del terzo posto; Mondiale per Club FIFA 2025, si comincia con Inter Miami – Al Ahly in diretta su Italia 1; MotoGP orari domenica: su Sky e NOW nelle prime ore del mattino e su TV8 nel pomeriggio, comincia il Motomondiale 2025.

GP Italia 2025: alle 9.40 piloti in pista per il Warm-Up – DIRETTA - La diretta testuale del GP d'Italia della classe MotoGP impegnata sul circuito del Mugello, Marc Marquez parte in pole position ... Si legge su formulapassion.it

MotoGP oggi, Marquez in pole per la gara del GP Mugello: orari TV su TV8 e Sky e dove vederla in diretta e streaming - La corsa della MotoGP di oggi è trasmessa in diretta TV su Sky e in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del ‘pass sport', anche su NOW. Secondo fanpage.it