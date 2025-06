LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | Bezzecchi il più veloce nel warm-up indietro Bagnaia

Siamo pronti per vivere un emozionante GP d’Italia 2025 di MotoGP! Bezzecchi si conferma il più veloce nel warm up, lasciando dietro di sé bagarre e sorprese, mentre Bagnaia sperimenta un setup innovativo. Rimanete con noi: alle 14:00 la gara prenderà il via con tutte le emozioni da non perdere. Pronti a scoprire chi salirà sul podio? La corsa sta per cominciare!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.56 E’ tutto al momento, Amici di OA Sport. L’appuntamento è alle 14:00, orario d’inizio della gara lunga! A più tardi. 9.55 Bagnaia si è reso artefice di un turno in cui ha seguito un set-up particolare. Vedremo che risposte darà il gara. 9.54 Marco Bezzecchi chiude la sessione con il miglior tempo stampando 1:45.857, segue Marc Marquez a +0.094, poi Fabio Di Giannantonio a +0.204, quindi Alex Marquez con +0.204 al quarto posto. Quinto Fabio Morbidelli. a+0.378. Poi Fermin Aldeguer, Pedro Acosta, Johann Zarco, Fabio Quartararo ed Enea Bastianini. Diciottesimo tempo per Bagnaia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE MotoGP, GP Italia 2025 in DIRETTA: Bezzecchi il più veloce nel warm-up, indietro Bagnaia

