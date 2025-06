LIVE MotoGP GP Italia 2025 in DIRETTA | Bagnaia sogna la rinascita nella domenica del Mugello Tra poco il warm-up

Il Gran Premio d’Italia 2025 al Mugello si avvicina all’evento clou: il warm-up sta per partire, e i piloti sono pronti a mettere alla prova le loro moto in vista di una corsa che promette emozioni incredibili. Bagnaia sogna la rinascita, mentre la griglia di partenza si fa sempre più definita. Rimanete con noi per non perdere nemmeno un secondo di questa domenica di pura adrenalina!

Questa la griglia di partenza It will be elbows out veeeery soon with the #MotoGP grid looking like this #ItalianGP pic.twitter.commEMIIoQegJ — MotoGP (@MotoGP) June 22, 2025 9.29 Di seguito la classifica piloti aggiornata dopo la Sprint del GP d'Italia 1 Marc Marquez (Ducati) 245 2 Alex Marquez (Ducati) 210 3 Francesco Bagnaia (Ducati) 147 4 Franco Morbidelli (Ducati) 118 5 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 104 6 Johann Zarco (Honda) 97 7 Marco Bezzecchi (Aprilia) 83 8 Pedro Acosta (KTM) 76 9 Fermin Aldeguer (Ducati) 74 10 Fabio Quartararo (Yamaha) 59

