LIVE Motocross GP Gran Bretagna MX2 2025 in DIRETTA | tra poco il via di gara-1!

Benvenuti alla diretta live del GP di Gran Bretagna MX2 2025, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motocross! Tra adrenalina, sorprese e sfide mozzafiato, i protagonisti si preparano a scatenarsi in gara-1, con Adamo e Langenfelder pronti a darsi battaglia per la vetta. Rimanete con noi per seguire ogni momento di questa emozionante giornata, perché l’azione sta per partire e la suspense è già alle stelle!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52 Sono 31 i punti di distacco tra Adamo e Langenfelder in campionato. 13.47 Non sarà facile per Adamo e Lata, Langenfelder si è dimostrato in palla nella gara di qualifica di ieri. 13.42 Buongiorno e benvenuti alla diretta di gara-1 di MX2. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MX2, GP Gran Bretagna 2025, Andrea Adamo cerca gloria in terra inglese dopo una sufficiente gara di qualifica. Inizia nel migliore dei modi il 12esimo appuntamento del Mondiale 2025 di MX2 per il tedesco Simon Längenfelder. Nel circuito di Matterley Basin, in Gran Bretagna, il pilota della KTM ha firmato una grande Qualifying Race. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Gran Bretagna MX2 2025 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1!

