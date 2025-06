LIVE Motocross GP Gran Bretagna MX2 2025 in DIRETTA | Oliver in testa Adamo prova la rimonta

Il Gran Bretagna MX2 2025 è in pieno fermento: Oliver guida con determinazione, mentre Adamo e Valerio Lata affrontano sfide e cadute. La tensione cresce ad ogni curva, e gli appassionati non vedono l'ora di scoprire chi dominerà la prima manche. Rimani con noi per tutti gli aggiornamenti in tempo reale e vivi l'emozione di questa spettacolare competizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25.27 Perde ancora posizioni Adamo, dodicesimo posto 26.57 CADUTA PER ADAMO, crolla in decima posizione. 27.40 Valerio Lata solamente in diciannovesima posizione, dopo la caduta di ieri non è al 100%. 28.50? Oliver passa avanti, Adamo superato a sorpresa. 29.44? ADAMO in testa, grandissima partenza del siciliano. PARTE GARA-1! 14.13 Tutto pronto per gara-1 della MX2. 14.07 Brutta caduta ieri nella gara di qualifica per de Wolf. 14.02 Matterley Basin è una delle piste più affascinanti del Mondiale di Motocross. 13.57 Start di gara-1 previsto alle 14.15. 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Gran Bretagna MX2 2025 in DIRETTA: Oliver in testa, Adamo prova la rimonta

In questa notizia si parla di: adamo - diretta - oliver - testa

LIVE Motocross, GP Francia 2025 MX2 in DIRETTA: Langenfelder in testa, segue Adamo - Segui in tempo reale il GP di Francia 2025 di motocross MX2. In testa, Longenfelder guida con Adamo che lo tallona da vicino.

LIVE Motocross, GP Lettonia MX2 2025 in DIRETTA: sbaglia all’ultimo giro Langenfelder, ringrazia De Wolf e vince gara-2. Adamo limita i danni.

Assist bianconeri: Adamo e Kargbo in testa - Al primo posto resta lo scattante e fantasioso Adamo, fino a ora 4 reti e ben 11 assist ma dopo il ‘cioccolatino’ servito a Pesaro a Berti adesso è tallonato da Kargbo (9 reti e 10 assist ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cesena, ascolta le parole di Adamo: "In testa abbiamo un solo obiettivo" - "Siamo partiti con un solo obiettivo in testa e per quello lavoriamo ogni giorno, vala dire quello della ... Segnala ilrestodelcarlino.it