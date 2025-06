LIVE Motocross GP Gran Bretagna MX2 2025 in DIRETTA | Langenfelder vince gara-1 Adamo chiude solo decimo

Il Gran Bretagna MX2 2025 vive emozioni intense con la prima gara che vede Langenfelder protagonista assoluto, superando i rivali e avvicinándose alla vittoria. Adamo fatica a risalire la classifica, chiudendo decimo, mentre il duello tra i migliori si infiamma. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale e scopri come si concluderà questa spettacolare corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE VINCE Langenfelder gara-1, secondo Coenen e terzo Oliver. -1 Langenfelder vola verso la vittoria di gara-1. -2 Due giri alla conclusione, Everts sale in sesta posizione. -3 Adamo non sembra averne per schiodarsi dal decimo posto. 0.10 Finisce il tempo, tre giri alla conclusione. 2.51 Mc Lellan sale in quarta posizione, quinto Farres. 4.40 Langenfelder si prende il comando della gara, superato Coenen. 6.58 Solo tre decimi tra Coenen e Langenfelder. 8.40 Langenfelder sta volando, si trova a soli 1.5 da Coenen. 9.20 Langenfelder supera Oliver per la seconda piazza, inoltre giro veloce con 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Gran Bretagna MX2 2025 in DIRETTA: Langenfelder vince gara-1, Adamo chiude solo decimo

