LIVE Motocross GP Gran Bretagna MX2 2025 in DIRETTA | Langenfelder in testa Adamo punta il podio

Il Gran Bretagna MX2 2025 si infiamma con emozionanti sorpassi e sfide mozzafiato! Langenfelder guida la corsa, mentre Adamo mette a segno un attacco deciso verso il podio. La tensione cresce gara dopo gara, con duelli serrati e momenti di grande spettacolo. Resta con noi per vivere ogni emozione in tempo reale e scoprire chi solleverĂ la coppa al termine di questa spettacolare competizione. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.01 ADAMOOO finalmente supera Coenen, ora l’inseguimento è verso Farres che occupa la quarta piazza. 22.40 Bellissima sfida tra Adamo e Coenen. 23.05 Adamo prova l’attacco a Coenen, ma il belga si difende. 25.22 Langenfelder mantiene 2.6 secondi di vantaggio su Everts. 26.50 Adamo segue a due decimi Sacha Coenen in quinta posizione. 28.11 Valerio Lata si trova in undicesima posizione, Coenen in quinta piazza. 28.50 Caduta per Oliver, Adamo sale in sesta posizione. 29.20 Everts secondo con Benistant terzo e quarto Oliver. 29.50 Langenfelder in testa, Adamo ottavo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Gran Bretagna MX2 2025 in DIRETTA: Langenfelder in testa, Adamo punta il podio

In questa notizia si parla di: adamo - diretta - langenfelder - motocross

LIVE Motocross, GP Francia 2025 MX2 in DIRETTA: Langenfelder in testa, segue Adamo - Segui in tempo reale il GP di Francia 2025 di motocross MX2. In testa, Longenfelder guida con Adamo che lo tallona da vicino.

MXGP of Svizzera: Simon Langenfelder e Lucas Coenen vincono il GP – Gajser out; LIVE Motocross, GP Gran Bretagna MX2 2025 in DIRETTA: Adamo tra poco ci riprova in gara-2!; LIVE Motocross GP Gran Bretagna MX2 2025 in DIRETTA | Langenfelder vince gara-1 Adamo chiude solo decimo.

A Montevarchi vincono Gajser e Langenfelder ma convincono Adamo e Guadagnini - E’ Andrea Adamo a vincere la classe MX2 degli Internazionali d’Italia Motocross 2025 davanti a Längenfelder e Lata. Scrive moto.it

Motocross, Mannini (TM-125), Langenfelder (KTM-MX2) e Gajser (Honda-MX1) i vincitori di giornata - MX1) i vincitori di giornata Sole, pubblico, spettacolo: il motocross ... Segnala lanazione.it