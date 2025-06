LIVE Motocross GP Gran Bretagna MX2 2025 in DIRETTA | Langenfelder conquista il Gran Premio Adamo chiude quarto in gara-2

Vivi l'emozione del Gran Premio di Gran Bretagna MX2 2025, dove Langenfelder domina la scena conquistando il primo posto e assicurandosi la vittoria in terra inglese. Adamo, nonostante le sfide, chiude quarto in gara 2, dimostrando carattere e determinazione. Il GP si conclude con i piloti Everts e Coenen sul podio, regalando uno spettacolo indimenticabile. Non perdere gli aggiornamenti in tempo reale: clicca qui per vivere ogni istante della corsa!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.50 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live! 17.49 Langenfelder vince il Gran Premio di Gran Bretagna di MX2, in terra inglese si conferma superiore il pilota tedesco della KTM. Adamo limita i danni in gara-2 conquistando il quarto posto. GP che si chiude con Everts e Coenen sul podio finale con il secondo e terzo posto rispettivamente. Classifica generale che recita Langenfelder 575 punti e Adamo 523 e de Wolf 505. 17.47 Ecco l’ordine di arrivo di gara-2: 1 27 Längenfelder, Simon GER KTM 34:13.385 16 1:59.538 7 2:05.321 2:01.640 2:01. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Gran Bretagna MX2 2025 in DIRETTA: Langenfelder conquista il Gran Premio, Adamo chiude quarto in gara-2

LIVE Motocross, GP Gran Bretagna MX2 2025 in DIRETTA: Langenfelder vince gara-1, Adamo chiude solo decimo - Il Gran Bretagna MX2 2025 vive emozioni intense con la prima gara che vede Langenfelder protagonista assoluto, superando i rivali e avvicinándose alla vittoria.

