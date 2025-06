LIVE Motocross GP Gran Bretagna MX2 2025 in DIRETTA | Adamo deve reagire

Benvenuti agli appassionati di motocross! Oggi seguiremo in tempo reale il Motocross GP Gran Bretagna MX2 2025, un appuntamento imperdibile che promette emozioni e sorprese. Andrea Adamo si prepara a reagire e a lasciare il segno sulla terra britannica, mentre i protagonisti affrontano il circuito di Matterley Basin. Rimanete con noi: cliccate qui per aggiornamenti live e vivere ogni secondo di questa battaglia ad alta velocitĂ !

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MX2, GP Gran Bretagna 2025, Andrea Adamo cerca gloria in terra inglese dopo una sufficiente gara di qualifica. Inizia nel migliore dei modi il 12esimo appuntamento del Mondiale 2025 di MX2 per il tedesco Simon Längenfelder. Nel circuito di Matterley Basin, in Gran Bretagna, il pilota della KTM ha firmato una grande Qualifying Race. Seguono nalle spalle del leader della classifica del mondiale nella gara di qualifica, Thibault Benistant (Yamaha) e Liam Everts (Husqvarna). Gara sottotono per l’italiano, Andrea Adamo, che si è classificato solo quinto con un distacco di 21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Motocross, GP Gran Bretagna MX2 2025 in DIRETTA: Adamo deve reagire

