LIVE Moto3 GP Italia 2025 in DIRETTA | Pini e Lunetta lottano per la vittoria!

Vivi l’emozione delle qualifiche e delle gare del Moto3 GP Italia 2025 in diretta! Pini e Lunetta si sfidano testa a testa, determinati a conquistare la vittoria nel loro Gran Premio di casa. Rimani aggiornato sugli ultimi sorpassi, le cadute e le strategie vincenti: clicca qui per non perdere neanche un istante di questa grande sfida su due ruote!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 -10 Contatto nel gruppo, Pini crolla in settima posizione. Lunetta si prende il primo posto momentaneo. -11 Lunetta e Pini si trovano terzo e quarto, vogliono la vittoria nel Gran Premio di casa. -12 Al momento Rueda in testa, seguito da Queiles, Lunetta, Carpe e Pini! -13 Sale anche Guido Pini sesto, Lunetta scende quinto dietro Piqueras e Rueda. -14 Lunetta ancora dentro per il terzo posto, mentre Quiles passa primo con Carpe secondo. Piqueras quinto dietro Rueda. -14 Piqueras sorpassa Lunetta, l’azzurro scende in quarta posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto3, GP Italia 2025 in DIRETTA: Pini e Lunetta lottano per la vittoria!

In questa notizia si parla di: diretta - pini - lunetta - moto3

Moto3, José Antonio Rueda svetta nelle pre-qualifiche ad Aragon. Carraro e Lunetta in top-10, caduta per Pini - José Antonio Rueda, leader del Mondiale 2025 di Moto3, ha dominato le prime pre-qualifiche del GP di Aragon, mostrando ancora una volta di essere più forte di tutto e di tutti.

Il Motomondiale riparte dall'Italia e lo fa dopo aver riaccolto sul podio in Spagna Bagnaia. Tutti i turni su Sky. Qualifiche e gare in diretta anche in chiaro su TV8 Vai su Facebook

Moto 3, GP Gran Bretagna 2025: diretta live gara; Moto3 | Gp Silverstone Gara: impresa Rueda, da ultimo al successo, Lunetta è terzo; Moto 3, GP Francia 2025: diretta live gara.

Moto3, Almansa svetta nelle prequalifiche, Lunetta 5° centra la Q2 - Gli italiani: Q2 anche per Rossi 11° e Carraro 12°, fuori gli altri. Secondo gpone.com

Casa Pini, dove tutto iniziò. Il giovane talento toscano all’esame della ’sua’ pista - È nato a Borgo San Lorenzo nel 2008, è il più atteso nella gara dalle Moto3. Si legge su quotidiano.net