LIVE Moto3 GP Italia 2025 in DIRETTA | Lunetta prova la rimonta!

Preparati a vivere l'emozione del Moto3 GP Italia 2025 in diretta! Con aggiornamenti live e momenti di pura adrenalina, segui le Prove e le Gare di oggi per non perdere nemmeno un dettaglio della battaglia tra i piloti. Lunetta è pronto a rilanciare la sua rimonta: restate con noi e clicca qui per aggiornamenti continui, perché in pista sta succedendo davvero di tutto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 -14 Lunetta ancora dentro per il terzo posto, mentre Quiles passa primo con Carpe secondo. Piqueras quinto dietro Rueda. -14 Piqueras sorpassa Lunetta, l’azzurro scende in quarta posizione. -14 Terzo posto momentaneo per Lunetta che è tra i più veloci in gara. -15 Caduta per Almansa, Lunetta sale terzo. Sta succedendo di tutto. -15 Cadute per Riccardo Rossi e Perez. -16 Almansa stacca più forte e si prende la prima posizione, Piqueras secondo e Roulstone terzo. Quarto Carpe. -17 Lunetta dodicesimo, Carraro tredicesimo, grande partenza di Pini quindicesimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto3, GP Italia 2025 in DIRETTA: Lunetta prova la rimonta!

LIVE Moto3, GP Italia 2025 in DIRETTA: Lunetta cerca il colpaccio - Benvenuti alla Live Moto3 GP Italia 2025, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori e adrenalina! La tensione è alle stelle mentre la pista si prepara a regalare emozioni indimenticabili, con Lunetta e Carpe pronti a scrivere nuove pagine di storia.

