LIVE Moto3 GP Italia 2025 in DIRETTA | Lunetta cerca il colpaccio

Benvenuti alla Live Moto3 GP Italia 2025, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motori e adrenalina! La tensione è alle stelle mentre la pista si prepara a regalare emozioni indimenticabili, con Lunetta e Carpe pronti a scrivere nuove pagine di storia. Rimanete sintonizzati e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale: ogni istante conta in questa corsa mozzafiato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Moto3, GP Italia 2025, Lunetta spera in una grande partenza. Prima pole assolutamente spettacolare di un talento puro come Carpe. La prima in carriera, con un sorpasso da maestro a Piqueras, all’Arrabbiata, da ultimo giro di corsa. “ Ho fatto un giro folle, da tutto o niente. Questo circuito mi piace “, queste subito le parole del rookie vincitore della rookies cup 2024, dietro di lui il ben più esperto Rueda. Ogden, chiude la prima fila dopo un buonissimo giro. Piqueras che battaglia in classifica con Rueda, si trova a 52 punti da recuperare: poco felice la sua qualifica, infatti il pilota apre solamente la seconda fila, delusione rispetto alle sue aspettative. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto3, GP Italia 2025 in DIRETTA: Lunetta cerca il colpaccio

