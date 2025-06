LIVE Moto3 GP Italia 2025 in DIRETTA | gara in tempo reale dalle 11.00

Benvenuti alla emozionante copertura in tempo reale del Moto3 GP Italia 2025! Tra adrenalina, sorpassi mozzafiato e giovanissimi talenti pronti a scrivere la storia, questa giornata promette spettacolo puro. Seguite con noi ogni curva e ogni scatto dei protagonisti e preparatevi a vivere l’azione come se foste in pista. La gara sta per partire: non perdete neanche un secondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Moto3, GP Italia 2025, Lunetta spera in una grande partenza. Prima pole assolutamente spettacolare di un talento puro come Carpe. La prima in carriera, con un sorpasso da maestro a Piqueras, all’Arrabbiata, da ultimo giro di corsa. “ Ho fatto un giro folle, da tutto o niente. Questo circuito mi piace “, queste subito le parole del rookie vincitore della rookies cup 2024, dietro di lui il ben più esperto Rueda. Ogden, chiude la prima fila dopo un buonissimo giro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto3, GP Italia 2025 in DIRETTA: gara in tempo reale dalle 11.00

In questa notizia si parla di: diretta - moto3 - italia - gara

