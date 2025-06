LIVE Moto3 GP Italia 2025 in DIRETTA | caduto Lunetta

Se sei appassionato di Moto3 e vuoi vivere l'emozione delle gare italiane del 2025 in tempo reale, sei nel posto giusto. Segui aggiornamenti, cadute, sorpassi e sorprese mentre i piloti si sfidano sul circuito. Resta con noi per non perdere nemmeno un istante di questa emozionante corsa, perché ogni giro può riservare un colpo di scena che cambierà le sorti della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 -6 Pini crolla ottavo, Foggia primo e sesto Carraro. -7 FOGGIA e CARRARO quarto e quinto, si invitano alla festa per il primo posto. -8 CADUTO Lunetta. Pini al terzo posto. -9 Lunetta scende in quarta posizione, Pini sale in quinta. Carpe in testa. -10 Contatto nel gruppo, Pini crolla in settima posizione. Lunetta si prende il primo posto momentaneo. -11 Lunetta e Pini si trovano terzo e quarto, vogliono la vittoria nel Gran Premio di casa. -12 Al momento Rueda in testa, seguito da Queiles, Lunetta, Carpe e Pini! -13 Sale anche Guido Pini sesto, Lunetta scende quinto dietro Piqueras e Rueda. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto3, GP Italia 2025 in DIRETTA: caduto Lunetta

In questa notizia si parla di: diretta - moto3 - italia - caduto

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via, Roglic caduto in ricognizione - Benvenuti alla diretta della decima tappa del Giro d’Italia 2025! Oggi, tutto pronto per la gara con momenti di tensione, tra cui il caduto di Roglic in ricognizione.

#Moto3 #CzechGP #Brno #Atiratphuvapat Vai su X

"Non ho tenuto in considerazione il vento e sono caduto. Avevo ottime sensazioni, ma con la seconda moto è stato un disastro. Non so cosa sia successo, devo analizzare i dati" Vai su Facebook

Moto3, qualifiche GP Thailandia: super pole di Bertelle, secondo Nepa. LA GRIGLIA; FINALE MotoGP Le Mans: trionfo Zarco, poi Marc Marquez e Aldeguer. Caduti Bagnaia e Alex; Il test di Barcellona, minuto per minuto: gli aggiornamenti in diretta.

Moto3 | Gp Mugello Qualifiche: Carpe, prima pole, male gli italiani - Pole position per Alvaro Carpe nella classe Moto3 al Mugello, tracciato che ospita il Gran Premio d'Italia, nona tappa del Motomondiale 2025. Scrive msn.com

Moto3 | Gp Mugello Prove: Honda protagoniste, Almansa precede Furusato - qualifiche del Gran Premio d'Italia classe Moto3, nona tappa del Motomondiale 2025 in programma domenica al Mugello. Da msn.com