LIVE Moto2 GP Italia 2025 in DIRETTA | Vietti ed Arbolino a caccia del podio

Benvenuti appassionati di motori! Oggi siamo testimoni di un emozionante capitolo del GP d'Italia 2025 di Moto2, con Vietti e Arbolino pronti a battagliare per il podio. La tensione è alle stelle mentre i piloti si preparano alla partenza. Rimanete con noi, perché questa gara promette scintille e colpi di scena da non perdere. Tenete duro: l’azione sta per partire!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 11.58 Siamo reduci da una gara di Moto3 che ha dato dei responsi importanti. Il rookie Quiles ha infatti conquistato per la prima volta in carriera il gradino piĂą alto del podio, precedendo in classifica Alvaro Carpe e Dennis Foggia. 11.55 BUONGIORNO, AMICI DI OA SPORT! Mancano esattamente venti minuti all’inizio della gara di Moto2 Buongiorno Amici ed Amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del Gran Premio d’Italia 2025, nono appuntamento del Mondiale di Moto2. Dopo la prova di Aragon vinta da Deniz Oncu (Red Bull KTM Ajo), l’attuale leader Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact) vuole tornare a trionfare per tentare un nuovo affondo in solitaria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto2, GP Italia 2025 in DIRETTA: Vietti ed Arbolino a caccia del podio

