LIVE Moto2 GP Italia 2025 in DIRETTA | trionfo di Gonzalez Canet terzo dopo una lotta titanica Top 5 per Vietti

Benvenuti alla nostra copertura live del Moto2 GP Italia 2025! Un weekend ricco di emozioni, con trionfi inattesi e battaglie titaniche in pista. Gonzalez conquista la vetta, Canet non molla e Vietti si fa strada tra i primi cinque. Restate con noi per aggiornamenti in tempo reale, momenti di pura adrenalina e analisi approfondite. La gara sta per cominciare, e l’emozione è alle stelle: non vorrete perdervi neanche un secondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 13.05 Grazie per averci seguito, Amici di OA Sport. Restate con noi per seguire la gara della classe Regina, al via alle 14:00. A più tardi! 13.04 Adesso Manuel Gonzalez torna ad avere un vantaggio, seppur risicato, su Canet. Nella classifica piloti sono infatti separati da nove punti (143 contro 134). Moreira è a -40 (103). Vietti è nono a quota 63. 13.02 Questo dunque l’ordine di arrivo Manuel Gonzalez. Albert Arenas. Aron Canet. Diogo Moreira. Celestino Vietti. Deniz Oncu. Izan Guevara. David Alonso. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto2, GP Italia 2025 in DIRETTA: trionfo di Gonzalez, Canet terzo dopo una lotta titanica. Top 5 per Vietti

