LIVE Moto2 GP Italia 2025 in DIRETTA | bagarre in queste prime battute davanti c’è Gonzalez Vietti va lungo

Se sei appassionato di Moto2 e vuoi vivere ogni emozione della gara Italia 2025, non perdere neanche un dettaglio! Dalla bagarre in pista alle strategie dei piloti, ti offriamo aggiornamenti in tempo reale, commenti e highlights delle prime battute e oltre. Resta con noi per seguire da vicino questa spettacolare competizione e scoprire chi salirà sul podio. La corsa è appena iniziata, e le sorprese sono dietro l’angolo—non perderti neanche un giro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00 Giro 719 Eccolo il sorpasso di Gonzalez all’Arrabiata! Il pilota è ora nuovo leader della corsa Giro 719 Attenzione al primo drop di gomma. Arenas resta in testa, ma Gonzalez potrebbe provare il sorpasso Giro 619 Arenas potrebbe avere il passo per tentare uno strappo. Dietro di lui Canet, Gonzalez e Moreira. Giro 519 Canet guida le operazioni, poi Arenas e Gonzalez Giro 519 Noooo! Vietti prova ad insidare Oncu, ma va lungo e scivola tra il gruppetto di testa e quello di Ramirez. Giro 419 Canet a un distacco di +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Moto2, GP Italia 2025 in DIRETTA: bagarre in queste prime battute, davanti c’è Gonzalez. Vietti va lungo

In questa notizia si parla di: diretta - gonzalez - moto2 - italia

