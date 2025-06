LIVE Italia-Germania Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | gli azzurrini sfidano la favorita al titolo

Benvenuti amici di OA Sport! Oggi vivremo insieme l’adrenalinico match tra Italia e Germania, valido per i quarti degli Europei U21 2025. Gli azzurrini di Carmine Nunziata scendono in campo contro la favorita al titolo, pronti a scrivere un’altra pagina di storia. Rimanete con noi per aggiornamenti in tempo reale e emozioni senza fine: questa partita promette sorprese e passione a ogni minuto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Germania – Italia, partita valida per i quarti di finale degli Europei di calcio U21. L’11 di Carmine Nunziata arriva al match con i tedeschi dopo essersi qualificata per i quarti di finale al 2° posto nel girone. Il pareggio contro gli spagnoli per 1-1 nell’ultima di girone, infatti, ha relegato gli italiani in seconda posizione, fattore che comporta l’incrocio, in questo caso, contro la capolista del gruppo B, prima a punteggio pieno con 9 gol segnati e appena 3 subiti. L’incontro, che si terrà alla DAC Arena di Dunajska Streda, cittadina slovacca non lontana dalla capitale Bratislava, sarà arbitrato dal lituano Manfredas Lukjan?ukas coadiuvato dai connazionali Mangirdas Mirauskas e Aleksandras Stepanovas in qualità di assistenti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: gli azzurrini sfidano la favorita al titolo

