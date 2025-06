LIVE Italia-Germania 2-3 Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | gli azzurrini lottano e meritano ma l’arbitraggio e una Germania attenta fermano il sogno italiano

Un’emozionante sfida tra Italia e Germania si conclude con un risultato di 2-3, lasciando gli azzurrini con il cuore spezzato ma l’onore intatto. Nonostante la straordinaria determinazione e il talento dimostrato, un arbitraggio discutibile ha frenato il sogno europeo dei nostri giovani. La partita è stata un esempio di passione e sacrificio, e anche se il risultato non ci sorride, il futuro resta luminoso. Continua a seguirci per le ultime novità e analisi!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui. Italia – Germania 2-3. 123? Punizione Italia. Batterà Desplanches per permettere a tutti di staccare in area. 122? Un minuto alla fine. Wanner alla rimessa laterale. Saranno 3 i minuti di recupero. 120? Altro giallo incredibile (senza alcun senso) a Casadei. Sta falsando la partita l’arbitraggio. 120? Nunziata cerca di trattenere uno scatenato Ndour in panchina per l’arbitraggio. 119? Kayode prende un giallo inutile che fa perdere tempo utile alla squadra. Riparte la Germania. 118? Adesso sarà arrembaggio Italia per cercare ancora una volta di riacciuffarla. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 2-3, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: gli azzurrini lottano e meritano, ma l’arbitraggio e una Germania attenta fermano il sogno italiano

In questa notizia si parla di: italia - germania - diretta - europei

LIVE Italia-Germania 0-0, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: via al match! Non ce la fa Baldanzi, Nunziata conferma Koleosho e Gnonto dal 1’. - Segui in tempo reale l’emozionante sfida tra Italia e Germania under 21 agli Europei 2025, con tutte le azioni e i momenti salienti del match.

Europei Under 21, in campo Italia-Germania. Danimarca-Francia 2-3. I transalpini ribaltano il risultato in 60" e affronteranno la vincente di questa sera Diretta tv su Rai 2 e in streaming su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/06/europei-under-21-q Vai su X

Europei Under 21, in campo Italia-Germania. Danimarca-Francia 2-3. I transalpini ribaltano il risultato in 60" e affronteranno la vincente di questa sera Diretta tv su Rai 2 e in streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/06/europei-under-21-q Vai su Facebook

Italia, l'orgoglio non basta: la Germania passa ai supplementari e va in semifinale all'Europeo Under 21; FINALE Germania-Italia U21 3-2: Rohl di destro al 117' beffa gli Azzurrini in 9, siamo fuori; Europei Under 21, Germania-Italia 3-2. Tedeschi in semifinale contro la Francia - Euro U21 2025, Germania-Italia: la cronaca testuale.

Diretta Live Italia-Germania Europei Under 21 quarti di finale: la punizione di Ambrosino regala i supplementari agli Azzurri - Partita da dentro o fuori per la squadra di Carmine Nunziata che attende la bestia nera Germania. Come scrive sport.virgilio.it

DIRETTA Europei Under 21, Germania-Italia | Formazioni Ufficiali LIVE - La Germania di Di Salvo affronta l'Italia di Nunziata nei quarti di finale degli Europei Under 21. Si legge su calciomercato.it