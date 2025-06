LIVE Italia-Germania 2-2 Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | Ambrosino la pareggia su punizione al 95?! Ai supplementari sarà 9 vs 11

L’Italia e la Germania si sfidano nell’emozionante quarto di finale degli Europei U21 2025, terminato in un incredibile 2-2 dopo i supplementari. Con il cuore in gola e i tifosi sulle spine, tutto si decide ai rigori. Resta aggiornato in tempo reale per vivere ogni istante di questa emozionante partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90? Unico quarto di finale ad andare oltre i tempi regolamentari. Subito in attacco la Germania a mettere pressione. L’Italia si schiera con un 4-1-3. Si va ai supplementari!! 90’+5 AMBROSINOOOOOOOOOOOOOO LA RIPRENDE E FA 2-2!!!!! Che punizione del numero 9! 90’+4 Ci sarà un’ultima occasione. Punizione dal limite per gli azzurrini. 90’+3 Lancio lungo di Desplanches. Bisogna sperare in un miracolo. Ghilardi fermato da Rohl. 90’+2 Giallo era perdita di tempo a Brown. 90’+2 Woltemade salta secco Ghilardi poi si perde negli ultimi 3 metri con la decisione di fare lo scavetto per metterla in mezzo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 2-2, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: Ambrosino la pareggia su punizione al 95?! Ai supplementari sarà 9 vs 11

In questa notizia si parla di: italia - germania - diretta - punizione

LIVE Italia-Germania 0-0, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: via al match! Non ce la fa Baldanzi, Nunziata conferma Koleosho e Gnonto dal 1’. - Segui in tempo reale l’emozionante sfida tra Italia e Germania under 21 agli Europei 2025, con tutte le azioni e i momenti salienti del match.

Diretta dell'incontro di calcio inaugurale del torneo internazionale di Calcio Giovanile. Si affrontano le squadre allievi della nazionale LND e del... Vai su Facebook

Diretta Live Italia-Germania Europei Under 21 quarti di finale: la punizione di Ambrosino regala i supplementari agli Azzurri; Germania-Italia U21 2-2 LIVE: pari di Ambrosino!; Europei Under 21, quarto Germania-Italia in diretta 2-2: Italia in 9 e pari di Ambrosino al 95'!.

Diretta Live Italia-Germania Europei Under 21 quarti di finale: Koleosho chiama, Woltemade risponde - Partita da dentro o fuori per la squadra di Carmine Nunziata che attende la bestia nera Germania. Come scrive sport.virgilio.it

Germania-Italia diretta Europeo U21: i quarti di finale di oggi - Dopo Olanda e Inghilterra, anche la Francia si qualifica per le semifinali degli Europei Under 21: lo fa battendo in rimonta la Danimarca. Scrive msn.com