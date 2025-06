LIVE Italia-Germania 2-2 Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | al via il 2° tempo supplementare azzurrini in 9 contro 11

La sfida tra Italia e Germania si infiamma con un emozionante 2-2 ai supplementari, con gli Azzurrini costretti a lottare in inferiorità numerica. La tensione cresce mentre il cronometro avanza, pronti a scoprire quale squadra conquisterà la vetta in questa battaglia epica agli Europei U21 2025. Rimanete sintonizzati: il match è ancora tutto da scrivere!

107? A terra l'estremo difensore azzurro per una botta nell'uscita precedente. 106? Ci prova Woltemade che la gira bene in area, poi Desplanches in 2 tempi salva nuovamente! 105? Prova a manovrare l'Italia ma la Germania si riprende subito il pallone. Si riparte a breve. Altri 15 minuti più recupero di fatica ma da affrontare con le ultime energie rimaste! Finisce qui il primo tempo supplementare! 105? Con il petto Coppola a fermare Knauff. Ancora un minuto di recupero. 104? È un assedio!!! Ultimo minuto del primo tempo supplementare! 103? ANCORA DESPLANCHES A DIRE DI NO AI TEDESCHI!!! Ci aveva provato Reitz!! 102? Brown alza la traiettoria sul secondo palo.

