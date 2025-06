LIVE Italia-Germania 1-2 Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | espulso Gnonto a 10? dalla fine Sarà assedio dei tedeschi

L'emozione è alle stelle nell'attesissimo match tra Italia e Germania agli Europei U21 2025! Con il risultato incerto e un finale infuocato, la tensione cresce a ogni istante. Espulsione, assedio e colpi di scena: questa partita rimarrà nella memoria degli appassionati. Clikka qui per seguire in tempo reale ogni azione e vivere l’adrenalina di questo spettacolo calcistico senza precedenti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88? Bravissimo Zanotti a guadagnare un fallo in zona offensiva. Tutti in area per cercare di toccare la palla e buttarla dentro! 87? Entra Pisilli per Ndour. Pronto anche Fazzini. Era fisiologico che la Germania ci provasse fino in fondo. 86? GOLLL della Germania. Woltemade la pizza di testa e trova il compagno di squadra Weiper. 84? Woltemade ci prova. La difesa regge. 82? Ovviamente alza la pressione la Germania. Entrambe le squadre all’interno della metà campo azzurra. 81? Sembra in lacrime Gnonto adesso che sta abbandonando il campo. Saranno tanti minuti di sofferenza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 1-2, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: espulso Gnonto a 10? dalla fine. Sarà assedio dei tedeschi

In questa notizia si parla di: germania - diretta - italia - europei

LIVE Italia-Germania 0-0, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: via al match! Non ce la fa Baldanzi, Nunziata conferma Koleosho e Gnonto dal 1’. - Segui in tempo reale l’emozionante sfida tra Italia e Germania under 21 agli Europei 2025, con tutte le azioni e i momenti salienti del match.

Europei Under 21, in campo Italia-Germania. Danimarca-Francia 2-3. I transalpini ribaltano il risultato in 60" e affronteranno la vincente di questa sera Diretta tv su Rai 2 e in streaming su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/06/europei-under-21-q Vai su X

Europei Under 21, Danimarca-Francia 2-3. Alle 21 in campo Italia-Germania I transalpini affronteranno la vincente di questa sera Diretta tv su Rai 2 e in streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/06/europei-under-21-quarti-di-finale-italia-g Vai su Facebook

Europei Under 21, Germania-Italia 2-1 all'87'. Danimarca-Francia 2-3 - Euro U21 2025, Germania-Italia: la cronaca testuale; Germania-Italia U21 2-1 LIVE: la ribalta Weiper; Europei Under 21, quarto Germania-Italia in diretta 2-1: espulsi Gnonto e Zanotti, Weiper firma il sorpasso.

Diretta Live Italia-Germania Europei Under 21 quarti di finale: Koleosho chiama, Woltemade risponde - Partita da dentro o fuori per la squadra di Carmine Nunziata che attende la bestia nera Germania. Lo riporta sport.virgilio.it

DIRETTA Europei Under 21, Germania-Italia | Formazioni Ufficiali LIVE - La Germania di Di Salvo affronta l'Italia di Nunziata nei quarti di finale degli Europei Under 21. Riporta calciomercato.it