LIVE Italia-Germania 1-1 Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | Koleosho sblocca un match delicato con una botta da fuori Woltemade la pareggia

Segui in tempo reale l’emozionante sfida tra Italia e Germania, valida per gli Europei Under 21 2025. Un match ricco di colpi di scena, con momenti di tensione e occasioni da brivido. La gara si sblocca grazie a Koleosho, ma Woltemade non si arrende e pareggia. Rimani aggiornato sugli ultimi sviluppi e vivi ogni emozione di questa battaglia europea!

68? Woltemade la pareggia!!! Se lo sono fatto sfuggire Coppola e Pirola. Battuto bene il cross e bella la zuccata dell'attaccante. 68? ANCORA DESPLANCHESSS a dire di no ai tedeschi! 67? Sarà ancora corner per la Germania dopo il tocco azzurro. 66? Fallo (inutile) di Zanotti che procura una bella occasione di buttare una palla in area alla Germania. 65? Intensifica il riscaldamento anche Kayode. 64? Pallone battuto dentro. Ribatte e spazza via la difesa italiana. 63? Corner per la Germania che sta cercando di rialzare il baricentro. 62? Ammonito anche Gnonto che non tira indietro il piede dopo essere arrivato in ritardo su un contrasto.

