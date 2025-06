LIVE Italia-Germania 1-0 Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | Koleosho sblocca un match delicato con una botta da fuori! Battuto Atubolu

58? La Germania sta soffrendo pesantemente la velocità degli esterni. Soffre in fase difensiva quando la palla al piede ce l'hanno soprattutto Zanotti e Koleosho. 57? GOOOOOOOOLLLLLLL DI KOLEOSHO!!!!! Che spettacolo di azione. Si divincola sulla sinistra, si accentra sulla destra e sgancia il tiro da fuori area. Battuto il portiere! 56? Errore di nuovo nell'ultimo tocco da parte degli azzurrini. Riparte però l'Italia. 56? Sta intensificando il riscaldamento Niccolò Pisilli. 55? Occasionissima, di nuovo, per gli azzurrini. Break prepotente di Koloesho che sgancia su Gnonto.

