LIVE Italia-Germania 0-0 Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | via al match! Non ce la fa Baldanzi Nunziata conferma Koleosho e Gnonto dal 1’

Segui in tempo reale l’emozionante sfida tra Italia e Germania under 21 agli Europei 2025, con tutte le azioni e i momenti salienti del match. La partita si infiamma, i tifosi sono in trepidante attesa, e ogni istante può riservare una sorpresa. Resta con noi per non perdere neanche un aggiornamento di questa battaglia sportiva che promette emozioni fino all’ultimo fischio. E ora, via al calcio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3? Ottimo intervento di Coppola nel respingere Tresoldi. Bell’intensità in questi primissimi minuti dell’incontro. 3? Ci prova anche l’Italia immediatamente. Ha spazio Koloesho che scarica per un bel cross di Ghilardi. Non arriva bene Zanotti. 2? Ci prova subito la Germania con Woltemade che butta dentro una bella palla per Tresoldi. Tiro ribattuto dalla difesa. 1? Subito fallo di Gnonto molto aggressivo nel pressing. 1? Primo pallone dei tedeschi! 20:59 Finiti gli inni nazionali. A momenti il fischio d’inizio! 20:55 Tutto pronto per l’ultimo 4° di finale in programma. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 0-0, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: via al match! Non ce la fa Baldanzi, Nunziata conferma Koleosho e Gnonto dal 1’.

