LIVE Italia-Germania 0-0 Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | si riparte con il 2° tempo Nessun cambio finora

Segui in diretta la sfida tra Italia e Germania negli Europei U21 2025, un match ricco di tensione e opportunità. Le due squadre si affrontano senza esclusi colpi, con l’Italia che spinge alla ricerca del gol e i tedeschi pronti a respingere. Resta aggiornato su tutte le emozioni di questa partita cruciale: ogni azione, ogni occasione, fino al triplice fischio finale. Non perdere neanche un secondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49? Bel cross di Zanotti dalla destra che però, purtroppo, non trova nessuno. Poco coraggiosi nel buttarsi dentro le torri azzurre. 49? Tutta l’Italia nella metà campo della Germania. 48? Bel momento italiano che riesce a mettere pressione ai tedeschi in fase di impostazione. 47? Prova a calciare Koleosho dopo essere rientrato sul destro. Palla di tanto sul fondo. 46? Bel numero di Tresoldi per Woltemade poi chiuso in maniera magistrale da Ndour. 45? Subito avanti la Germania come nel 1? tempo. Tutto pronto per il secondo tempo. Finisce qui il primo tempo! Italia – Germania 0-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 0-0, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: si riparte con il 2° tempo. Nessun cambio finora

