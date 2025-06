LIVE Italia-Germania 0-0 Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | i tedeschi si fanno pericolosi con Woltemade e Tresoldi Gli azzurrini faticano ad impostare

Segui in diretta l'emozionante sfida tra Italia e Germania agli Europei Under 21 2025, un match ricco di tensione e suspense. I giovani azzurrini affrontano una formazione tedesca determinata, con momenti di grande intensità e alcune decisioni arbitrali discutibili. Resta con noi per aggiornamenti in tempo reale su questa partita che promette emozioni fino all'ultimo minuto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26? Giallo per Koleosho. Molto fiscale il direttore di gara. Era entrato in ritardo sì ma sembrava eccessivo il provvedimento preso. 25? Ha completamente abbassato il baricentro la Germania. Prende campo così la formazione azzurra. 23? Coppola prova a rimetterla dentro dopo il cross lungo, facile per il portiere tedesco. 22? Primo corner per gli azzurrini. Angolo guadagnato da Zanotti. 21? Buon momento dell’Italia però. Ha abbassato la pressione la Germania. Prova ad entrare Koloesho che si fa pericoloso sulla sinistra. Ancora avanti l’11 di Nunziata. 20? Alza il cross Ruggeri ma non trova nessuno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 0-0, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: i tedeschi si fanno pericolosi con Woltemade e Tresoldi. Gli azzurrini faticano ad impostare

In questa notizia si parla di: germania - diretta - italia - europei

LIVE Italia-Germania 0-0, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: via al match! Non ce la fa Baldanzi, Nunziata conferma Koleosho e Gnonto dal 1’. - Segui in tempo reale l’emozionante sfida tra Italia e Germania under 21 agli Europei 2025, con tutte le azioni e i momenti salienti del match.

Europei Under 21, Danimarca-Francia 2-3. Alle 21 in campo Italia-Germania I transalpini affronteranno la vincente di questa sera Diretta tv su Rai 2 e in streaming su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/06/europei-under-21-quarti-di-finale-italia-g Vai su X

Europei Under 21, Danimarca-Francia 2-3. Alle 21 in campo Italia-Germania I transalpini affronteranno la vincente di questa sera Diretta tv su Rai 2 e in streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/06/europei-under-21-quarti-di-finale-italia-g Vai su Facebook

Europei Under 21, in campo Germania-Italia. Danimarca-Francia 2-3 - Euro U21 2025, Germania-Italia: la cronaca testuale; Diretta Rai Sport Domenica 22 Giugno 2025 Calcio Europei Under 21 Quarti Italia - Germania (Rai 2); Germania-Italia diretta Europeo U21: i quarti di finale di oggi.

Diretta Live Italia-Germania Europei Under 21 quarti di finale: azzurrini a caccia di un pass per le final-4 - Partita da dentro o fuori per la squadra di Carmine Nunziata che attende la bestia nera Germania. Lo riporta sport.virgilio.it

DIRETTA Europei Under 21, Germania-Italia | Formazioni Ufficiali LIVE - La Germania di Di Salvo affronta l'Italia di Nunziata nei quarti di finale degli Europei Under 21. Segnala calciomercato.it