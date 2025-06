LIVE Italia-Germania 0-0 Europei calcio U21 2025 in DIRETTA | Desplanches salva su Nebel! Bel ritmo negli ultimi minuti del 1? tempo

Una sfida intensa, ricca di colpi di scena e parate decisive, come quella di Desplanches che ha tenuto vivi i sogni degli azzurrini.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 38? Fallo di Coppola su Tresoldi, punizione che verrà giocata in mezzo all’area di rigore italiana. 36? Koleosho ha buttato una palla velenosissima in mezzo non sfruttata davanti al portiere da Prati. Ripartita la Germania, l’estremo difensore azzurro ha messo il piede in spaccata e cacciato in corner dopo un contropiede pericolosissimo. 34? OCCASIONISSIMA ITALIA!!! E POI DESPLANCHES SALVA GLI AZZURRINI DALL’ALTRA PARTE!!! 33? Si sta accendendo Gnonto. Altra conclusione veloce dal limite dell’area. Sbattuta contro la difesa. 33? Prova a calciare Brown con il sinistro da lontano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Germania 0-0, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: Desplanches salva su Nebel! Bel ritmo negli ultimi minuti del 1? tempo

LIVE Italia-Germania 0-0, Europei calcio U21 2025 in DIRETTA: via al match! Non ce la fa Baldanzi, Nunziata conferma Koleosho e Gnonto dal 1’. - Segui in tempo reale l’emozionante sfida tra Italia e Germania under 21 agli Europei 2025, con tutte le azioni e i momenti salienti del match.

