LIVE Italia-Cina Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | sfida complicata per le azzurre

L'Italia si prepara a un'altra sfida di grande prestigio nella Nations League femminile 2025. Dopo una vittoria cruciale che ha assicurato il passaggio ai quarti, le azzurre sono pronte a confrontarsi con la giovane e agguerrita Cina. Un match che promette emozioni e spettacolo, e che potrebbe consolidare ulteriormente la nostra posizione nel torneo. Segui con noi in diretta questa partita fondamentale per il futuro del volley italiano!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49: L’Italia, intanto, si gode un momento d’oro. La sofferta vittoria contro il Giappone ha di fatto garantito l’accesso alla final eight, ma le ragazze di Velasco non hanno alcuna intenzione di fermarsi. La sfida contro la giovane e ambiziosa Cina sarà l’occasione per chiudere in bellezza questa fase a gironi e confermare la solidità del progetto azzurro. Il tecnico argentino, in questi mesi, cercava indicazioni sulle bande da affiancare alla titolare Degradi e le ha trovate. La stessa Alice Degradi, sempre più brillante e ormai pienamente ristabilita, ha guidato l’attacco azzurro con autorevolezza. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cina, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: sfida complicata per le azzurre

In questa notizia si parla di: italia - cina - diretta - sfida

LIVE Milan-Bologna 0-0, Finale Coppa Italia calcio 2025 in DIRETTA: Jovic sfida Castro! - Segui in diretta la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna! Jovic affronta Castro in una sfida decisiva.

: - Ultima sfida della Pool 5 ad #HongKong Azzurre a caccia dell'ottava vittoria ? Ore 14:00 Diretta DAZN e #VBT La NEWS https://www.federvolley.it/vnl-domani-lultima-sfida-ad-hong-kong-contro-la-cina Vai su Facebook

Volley Nations League: l'Italia batte la Thailandia per 3-0; Thailandia-Italia oggi in tv: diretta partita Volleyball Nations League; Il prodigio del tennis cinese che oggi sfida Sinner: l'incredibile storia di Bu.

Diretta Italia Cina/ Streaming video tv: per vincere l’ottava! (VNL 2025, oggi 22 giugno) - Diretta Italia Cina streaming video tv, oggi domenica 22 giugno: orario e risultato live della partita per la VNL 2025 di volley femminile. ilsussidiario.net scrive

VNL femminile, Italia-Cina: quarta sfida della Pool 5 per le Azzurre - Dalla maratona spettacolare con il Giappone alla preparazione dell’ultima partita in Cina. Come scrive calciomagazine.net