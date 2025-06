LIVE Italia-Cina Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | le azzurre difendono il primato

Benvenuti alla diretta live della Volleyball Nations League 2025 femminile! Le azzurre scendono in campo a Hong Kong contro la Cina per difendere il primato conquistato nelle ultime sfide. Dopo aver battuto Bulgaria, Thailandia e Giappone, questa partita si preannuncia decisiva per mantenere la vetta del torneo. Non perdetevi neanche un attimo dell’azione: cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale e tifare Italia fino alla fine!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ottava sfida dell’Italia nella Volley Nations League femminile 2025, la quarta e ultima della seconda settimana, in programma a Hong Kong (Cina) tra Italia e Cina. Archiviate le vittorie contro Bulgaria, Thailandia e Giappone, la nazionale italiana femminile difende il primo posto in classifica nella Volleyball Nations League 2025 affrontando il quarto match della trasferta di Hong Kong, copntro le giovanissime padrone di casa della Cina. Dopo la deludente Olimpiade di Tokyo 2021, il movimento pallavolistico cinese ha intrapreso un deciso cambio generazionale, oggi piĂą evidente che mai. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Cina, Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre difendono il primato

