LIVE Italia-Cina Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | azzurre in campo nel primo pomeriggio

Benvenuti alla Diretta Live della Volley Nations League femminile 2025! Oggi, nel primo pomeriggio, le azzurre scendono in campo a Hong Kong per affrontare la Cina nell’ottava sfida della competizione. Dopo aver conquistato vittorie contro Bulgaria, Thailandia e Giappone, l’Italia punta a mantenere il primato in classifica. Rimanete con noi e cliccate qui per aggiornamenti in tempo reale sulla partita più attesa della settimana!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della ottava sfida dell'Italia nella Volley Nations League femminile 2025, la quarta e ultima della seconda settimana, in programma a Hong Kong (Cina) tra Italia e Cina. Archiviate le vittorie contro Bulgaria, Thailandia e Giappone, la nazionale italiana femminile difende il primo posto in classifica nella Volleyball Nations League 2025 affrontando il quarto match della trasferta di Hong Kong, copntro le giovanissime padrone di casa della Cina. Dopo la deludente Olimpiade di Tokyo 2021, il movimento pallavolistico cinese ha intrapreso un deciso cambio generazionale, oggi più evidente che mai.

