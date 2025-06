LIVE Italia-Cina 3-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | azzurre implacabili! Ottavo sigillo con le asiatiche

L’Italia si conferma protagonista assoluta della Volleyball Nations League 2025, dominando anche contro la Cina con un netto 3-0. Le azzurre, implacabili e determinate, conquistano il loro ottavo sigillo contro le asiatiche, rafforzando la leadership in questa fase di qualificazione. La partita, trasmessa in diretta, ha regalato emozioni e spettacolo: scopriamo insieme gli highlights di questa vittoria straordinaria!

15.40: L'Italia chiude le prime due settimane della fase di qualificazione della VNL 2025 in testa alla classifica con 8 vittorie, per oggi è tutto. Grazie per averci seguito e appuntamento alle prossime sfide della Volley Nations League. Buon pomeriggio 15.37: Oggi Egonu molto positiva in attacco con il 50% e ben 21 punti in tre set, concentrati soprattutto nei primi due parziali. 14 punti per una Degradi che cresce a vista d'occhio ed è ormai giocatrice indispensabile per questa squadra (suoi gli ultimi due punti del secondo infinito set), 13 punti per una Nervini che si è scatenata letteralmente nel terzo set dove ha messo a segno la bellezza di 11 punti, 9 i punti per Fahr.