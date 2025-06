LIVE Italia-Cina 1-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | Egonu trascina le azzurre nel primo set 25-21

Un'emozionante battaglia tra Italia e Cina infiamma la Nations League femminile 2025, con Egonu protagonista assoluta. La star azzurra trascina le compagne nel primo set, mettendo a segno una diagonale stretta da zona 2 che sigla il 25-21. La sfida si infittisce: clicca qui per aggiornare la diretta e vivere ogni istante di questa emozionante partita!

25-21 Egonuuuuuuuuuuu! da dominatrice da zona 2 piazza una diagonale stretta e chiude il primo set. Azzurre brave in fase cambio palla, un po' sprecone in fase break. 1-0 24-21 Diagonale di Egonu da zona 2 23-21 Mano out Dong da zona 4 23-20 Eccola la ricostruzione vincente! Egonu in diagonale da zona 2 22-20 Palla spinta di Degradi da zona 4 21-20 La slash di Dong. A forza di non chiudere ricostruzioni la Cina è lì. 21-19 Out Degradi da zona 4. Quanti errori in ricostruzione per l'Italia 21-18 Mano out di Degradi staccata da rete da zona 4 20-18 Diagonale di Dong da zona 4 20-17 Errore al servizio Cina 19-17 Vincente Zhuang da zona 4 19-16 Parallela di Malual da zona 2 18-16 Pallonetto di Gong da zona 2 18-15 Vincente Nervini da zona 4 17-15 Diagonale di Gong da zona 2.

