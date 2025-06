LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | ultima frazione decisiva a Pinerolo Aggiornamenti dalle 13.20

Benvenuti amici di OA Sport alla nostra emozionante copertura in tempo reale del Giro d’Italia NextGen 2025! Oggi, dalla suggestiva Pinerolo, si deciderà il destino di questa entusiasmante avventura su 127 km. Dopo la vittoria di Pavel Novak nella tappa precedente, ci prepariamo a vivere l’ultima frazione, ricca di suspense e adrenalina. Restate con noi per aggiornamenti live e scoprire chi conquisterà il traguardo finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.30 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’ottava ed ultima tappa del Giro d’Italia NextGen 2025, la Pinerolo-Pinerolo di 127 chilometri. La frazione di ieri, la Bra-Prato Nevoso, e è stata vinta da Pavel Novak. Il corridore ceco della MBH Bank Ballan CSB è arrivato da solo sul traguardo precedendo di 1’24’’ il norvegese Jørgen Nordhagen (Team Visma Lease a Bike) e di 1’29’’ lo spagnolo Adrià Pericas (UAE Team Emirates Gen Z). Quarto lo sloveno Jakob Omrzel (Bahrain Victorious Development Team), bravo a guadagnare quindici secondi sull’australiano Luke Tuckwell ( Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies) che ha salvato la maglia rosa per 11’’. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: ultima frazione decisiva a Pinerolo. Aggiornamenti dalle 13.20

In questa notizia si parla di: diretta - giro - tappa - italia

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 6 corridori in fuga, c’è Lorenzo Fortunato - Benvenuti alla diretta del Giro d'Italia 2025! Oggi seguiamo la tappa emozionante con sei corridori in fuga, tra cui Lorenzo Fortunato.

LIVE Giro d’Italia 2025, tappa di oggi in DIRETTA: tutto pronto per il via - Benvenuti alla diretta live della tappa odierna del Giro d'Italia 2025! Oggi si corre la frazione più lunga dell'edizione numero 108, con 227 km da Potenza a Napoli.

DIRETTA LIVE - Quarta tappa del Giro d'Italia NextGen con il Valico di Sant'Antonio che può chiamare gli uomini di classifica. Segui con noi la DIRETTA LIVE minuto per minuto dell'evento Vai su Facebook

DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Ventunesima Tappa Vai su X

VIDEO: LIVE Giro Next Gen 2025: la diretta della settima tappa; Segui in diretta la Tappa 1 del Giro Next Gen 2025; Giro d'Italia 2025: Prodhomme vince la 19ª tappa Biella-Champoluc. Del Toro in maglia rosa.

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2025, CLASSIFICA/ Olav Kooij vince la 21^ tappa, Simon Yates trionfa in rosa (1 giugno) - Diretta Giro d’Italia 2025, classifica: giornata perfetta per la Visma, che vince la 21^ tappa con Olav Kooij e la corsa rosa con Simon Yates. Riporta ilsussidiario.net

DIRETTA Giro d’Italia 2025 LIVE, Diciannovesima Tappa - Amiche e amici appassionati di ciclismo, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale interattiva integrale della Diciannovesima Tappa del Giro d’Italia 2025. Come scrive msn.com