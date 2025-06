LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | quattro in testa si staccano Finn e Turconi

Segui in tempo reale l'emozionante tappa di oggi del Giro d'Italia NextGen 2025, con gli ultimi aggiornamenti e le strategie dei battistrada. Quattro atleti in fuga, con Novak e Nordhagen che tengono il ritmo, mentre Turconi cerca di rientrare. Resta con noi per scoprire come si svilupperà questa sfida mozzafiato e chi conquisterà la vittoria finale!

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.30 14.50 Quattro battistrada: Novak. Nordhagen, Omrzel e Tuckwell. 14.49 Aumenta il ritmo Novak. 14.48 Sempre in testa Nordhagen. 14.47 Anche Turconi perde metri. 14.47 La maglia rosa è in difficoltà . 14.46 Si stacca Finn. 14.45 Poi la maglia rosa con dietro Lorenzo Finn. 14.45 Subito dietro Omrzel. 14.44 Turconi ora in testa. 14.43 La Visma guida il gruppo. 14.42. Inizia la salita. 14.39 Tra due chilometri si ricomincerà a salire. 14.36 Il gruppo si rifresca in vista degli ultimi chilometri duri.

