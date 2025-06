LIVE Giro d’Italia NextGen 2025 tappa di oggi in DIRETTA | otto uomini in testa gruppo maglia rosa vicino

Appassionati di ciclismo, preparatevi a vivere ogni momento emozionante della tappa odierna del Giro d’Italia NextGen 2025! Con otto coraggiosi in fuga e la maglia rosa ancora in corsa, il suspense è alle stelle. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale e non perdere neanche un battito di questa spettacolare gara. Clicca qui per restare sempre connesso e tifare i tuoi campioni preferiti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI SVIZZERA DALLE 14.30 13.56 Iniziano i due giri finali del circuito. 13.53 Primo passaggio sulla linea del traguardo. 13.50 Il gruppo accelera e riduce a 35? il suo ritardo. 13.47 50 chilometri alla conclusione. 13.45 Circa 1 minuti di vantaggio per la fuga. 13.42 Ci sono 8 uomini in testa: Matteo Milan (Lidl-Trek), Halvor Dolven (Wanty-Nippo-ReUz), Federico Savino (Soudal Quick-Step), Jesse Kramer (Hagens Berman Jayco), Davide Basso (Sc Padovani Polo Cherry Bank), Maxime Decomble (Groupama FDJ), Gabriele Bessega (Biesse-Carrera-Premac) e Dario Igor Belletta (Solme Olmo). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Giro d’Italia NextGen 2025, tappa di oggi in DIRETTA: otto uomini in testa, gruppo maglia rosa vicino

